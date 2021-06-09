Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Двух судебных приставов убили во время перестрелки в Сочи

Двое судебных приставов погибли в перестрелке в Сочи, пишет ТАСС.

Фото RT

По информации Telegram-канала Lifeshot, погибшим 35 и 36 лет. Они приехали на указанный адрес по поводу сноса дома, пишет канал. Хозяин дома открыл огонь. По предварительным данным, стрелка зовут Кочиян Вартан, ему 61 год. Стрельбу он открыл из незарегистрированного ружья.

Telegram-канал 112 подтвердил эту версию, отметив, что к стрелку приехали трое судебных приставов. Погибшие Макивасян и Азязян. Третий мужчина не пострадал.

Позже информацию об инциденте подтвердил «Интерфаксу» представитель УВД. «Двое судебных приставов пришли выселять семью из дома по решению Адлерского суда. Хозяин взял охотничье ружье и застрелил их насмерть... Мужчина сам сообщил об убийстве и сдался полицейским», — сказал собеседник агентства.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>





Как вы относитесь к электросамокатам?
Проголосовать >>>

09 июня 2021

56 человек погибли при пожарах в Псковской области за пять месяцев
09 июня 2021

Нетрезвый водитель попал в ДТП в Великих Луках
09 июня 2021

Пожар произошёл в многоквартирном доме в Пскове

08 июня 2021

9-летний велосипедист столкнулся с внедорожником в Красногородске
08 июня 2021

В Порховском районе взломан фельдшерско-акушерский пункт
08 июня 2021

В Пскове 43-летний мужчина выпал из окна многоэтажки
08 июня 2021

В Самаре мать выкинула трехлетнюю дочь с шестого этажа
08 июня 2021

По факту стрельбы на автобусной остановке в Пскове возбудили уголовное дело


© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...