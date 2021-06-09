Двух судебных приставов убили во время перестрелки в Сочи

12:37, 09 июня 2021, ПАИ

Двое судебных приставов погибли в перестрелке в Сочи, пишет ТАСС.

По информации Telegram-канала Lifeshot, погибшим 35 и 36 лет. Они приехали на указанный адрес по поводу сноса дома, пишет канал. Хозяин дома открыл огонь. По предварительным данным, стрелка зовут Кочиян Вартан, ему 61 год. Стрельбу он открыл из незарегистрированного ружья.

Telegram-канал 112 подтвердил эту версию, отметив, что к стрелку приехали трое судебных приставов. Погибшие Макивасян и Азязян. Третий мужчина не пострадал.

Позже информацию об инциденте подтвердил «Интерфаксу» представитель УВД. «Двое судебных приставов пришли выселять семью из дома по решению Адлерского суда. Хозяин взял охотничье ружье и застрелил их насмерть... Мужчина сам сообщил об убийстве и сдался полицейским», — сказал собеседник агентства.