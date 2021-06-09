Дожди и до +28 градусов ожидается в Псковской области 10 июня

12:49, 09 июня 2021, ПАИ

10 июня на территории Псковской области ожидается переменная облачность, местами днём пройдут кратковременные дожди, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +7 до +12 градусов, днем от +23 до +28 градусов.

Будет дуть ветер северных направлений со скоростью 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление - низкое.