Форсирование реки, лазертаг и песни у костра: военно-патриотическая эстафета прошла в Пушкиногорском районе

13:33, 09 июня 2021, ПАИ

Военно-патриотическая эстафета прошла на учебной спортивной базе «Застава» в Пушкиногорском районе с 4 по 6 июня. Как сообщается в группе военно-патриотического спортивного клуба «Шторм» в социальной сети «ВКонтакте», в мероприятии участвовали пять команд: 29 юношей из Пскова, Великих Лук, Пушкинских Гор и Великолукского района.

В первый день курсанты отработали практические навыки с оружием, а во второй день – прошли обучение по действиям в бою (встречный бой, оборона, наступление). Далее участники мероприятия разбирали и собирали макет автомата Калашникова и пистолета Макарова. После обеда на надувных лодках форсировали реку Исса и сразились в тактическую игру лазертаг. Вечером участники пели песни у костра и пили чай.

В завершающий день эстафеты состоялся сплав и форсирование реки, лазертаг, стрельба из пневматической винтовки, тактические действия в составе подразделений и отрядов.



По итогам мероприятия победителей и призёров наградили грамотами, кубками и медалями. Первое место завоевала команда ВПК «Маргелов», второе – команда ВПСК «Шторм», третье – отряд «Ратник».

Военно-патриотическую эстафету провёл военно-патриотический спортивный клуб «Шторм» совместно с ВПК «Маргелов», ВПК «Высота» и Великолукской епархией.