Международный кинофестиваль «Западные ворота» пройдёт в Пскове в июле

14:21, 09 июня 2021, ПАИ

С 22 по 24 июля в Пскове состоится II Международный кинофестиваль «Западные ворота», посвященный фильмам, снятым в городах Ганзы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

Фестиваль «Западные ворота» призван укрепить международные связи и контакты. В ходе встреч, круглых столов, дискуссий, презентаций, обмена опытом и идеями будут обсуждаться тенденции развития кинематографа в разных странах. Особая миссия фестиваля - привлечь внимание представителей киноиндустрии к Пскову и Псковской области, где снимали Андрей Тарковский, Владимир Венгеров и многие другие мастера кино.

В этом году фестиваль представит девять кинопрограмм, куда войдет порядка 50 отечественных и зарубежных кинокартин. Псков посетят многие деятели кино, образы которых известны многим. На фестивале у всех зрителей будет возможность не просто увидеться с ними, но и пообщаться.

Девятая программа - программа короткого метра - еще не сформирована. Это связано с тем, что туда может попасть любой желающий.

На сайте фестиваля желающие до 25 июня могут заполнить анкету для участия, а лучшие работы, выбранные отборочной комиссией, смогут попасть в программу короткометражного кино.