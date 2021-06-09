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Дмитрий Воронюк: Псков – стратегический центр между Россией и Белоруссией

Фото ПАИ

Псков является стратегическим центром между Россией и Белоруссией. Об этом заявил первый секретарь ЦК Белорусского республиканского союза молодёжи Дмитрий Воронюк на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 9 июня.

В ходе пресс-конференции организаторы международного форума «Мы помним» в Псковской области рассказали о планах взаимодействия России и Белоруссии в рамках проекта.

Дмитрий Воронюк подчеркнул, что в Пскове в рамках форума состоится уникальное историческое событие – реанимируется деятельность Союза молодежи.

«Хочется реорганизовать Союз молодежи, который упорядочит деятельность молодежи двух стран, каждый молодой человек будет знать, какие есть программы и в Белоруссии, и в России, предоставляя возможности посещать эти мероприятия, активное занятие культурным обменом, возможно, организуем какие-то скидки для студентов», – рассказал он.

Дмитрий Воронюк также уточнил, что союз поддержан на уровне двух стран, а кто войдёт в состав исполнительного комитета союза, решится завтра.

«Уделим внимание межрегиональному взаимодействию, хотим вовлечь и другие регионы, возможно создание дорожных карт», – рассказал председатель общероссийской общественной организации «Российский союз молодёжи» Павел Красноруцкий.

Он отметил, что организаторы с помощью форума и реанимации союза хотят создать постоянное взаимодействие между людьми. «У нас с Белоруссией очень много схожих проектов: Студенческая весна в России, а в Белоруссии – Студент года. Хочется синхронизировать похожие в союзных государствах проекты, которые можно будет объединять», – уточнил Павел Красноруцкий.

Начальник Управления общественных проектов и молодёжной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская отметила, что между странами и раньше проводилось много совместных мероприятий. «Сейчас мы надеемся улучшить и поддержать хорошие результаты прошлых лет», – заключила она.

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