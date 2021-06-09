Сцену устанавливают на горе Соколихе
На горе Соколихе в Псковском районе устанавливают сцену для проведения мероприятия, посвящённого 800-летию со дня рождения князя Александра Невского. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте Псковской филармонии.
Отметим, что фестиваль классической музыки «На страже мира. Александр Невский – 800» пройдёт 12-13 июня на горе Соколихе.
Вход на мероприятие по пригласительным, которые можно получить в кассе БКЗ областной филармонии с 17:00 с 9 июня. Как сообщили организаторы, количество билетов ограничено.
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