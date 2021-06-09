Проектирование нового терминала аэропорта в Пскове начнётся в течение полугода

15:19, 09 июня 2021, ПАИ

Работу над проектом нового терминала псковского аэропорта планируется начать в течение полугода. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в интервью «Интерфаксу».

Глава региона отметил, что в связи с банкротством авиакомпании «Псковавиа» было создано новое юридическое лицо, которое взяло в аренду весь аэропортовый комплекс.

Губернатор рассказал, что процедура банкротства заканчивается.

«Очень рассчитываем, что Минтранс нас поддержит и выделит средства на рулежные дорожки», - добавил Ведерников.

На сегодняшний день пассажиропоток аэропорта составляет 45 тысяч пассажиров в год.

«В ближайшие год-полтора мы планируем выйти на 130 тысяч, что позволит аэропорту не получать субсидии из областного бюджета, он сам себя будет окупать», - подчеркнул глава региона.