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Общество

Там можно увидеть неистовую красоту: фотограф Владимир Бумаков рассказал о своей любви к Себежскому району

Фото из личного архива Владимира Бумакова

Фотограф Владимир Бумаков рассказал об особенностях съёмки с воздуха, любимых местах и планах на будущее в интервью газете «Псковская правда».

Владимир Бумаков – фотограф, командир поискового отряда «Забытый батальон» и автор книги о Себежском укрепрайоне. Многие его фотографии сделаны с высоты птичьего полёта. Как рассказал фотограф, для этого он использует квадрокоптер с камерой.

«Это моя фишка: лет семь я снимаю с воздуха, потому что с земли таких ракурсов вы никогда не увидите. Съёмка с небольшой высоты даёт совершенно другое восприятие окружающего мира, красок, игры светотени. Это и есть настоящая пейзажная фотография», – сообщил Владимир Бумаков.

По его словам, в своих работах он не использует монтаж, а только поправляет цвет и резкость: «Я делаю историю об этом месте, времени, поэтому ничего в эту историю не добавляю и ничего оттуда не убираю. История мне интересна такая, какая она есть».

Фото Владимира Бумакова

Как поделился фотограф, за целых семь лет он ещё не успел объездить весь Себежский район.

«Самые привлекательные красоты находятся за городом, некоторые – очень далеко. До некоторых можно доехать только на джипе. Но это того определенно стоит. Ибо там можно увидеть просто неистовую красоту. Надо только не лениться и не жалеть времени на полезные экспедиции по родному краю», – подчеркнул Владимир Бумаков.

На вопрос о том, почему объектом для его фотографий чаще всего становятся пейзажи, фотограф ответил, что работать с природой ему нравится гораздо больше, потому что это она сама задаёт сюжет.

«Это человека можно разместить в пространстве так, чтобы композиция получилась максимально выразительной. Вокруг него можно поставить свет, сформировать задний план, декорации и тому подобное. С природой все иначе», – отметил Владимир Бумаков.

Продолжение статьи можно прочитать у «Псковской правды».

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