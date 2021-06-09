Там можно увидеть неистовую красоту: фотограф Владимир Бумаков рассказал о своей любви к Себежскому району

16:33, 09 июня 2021, ПАИ

Фотограф Владимир Бумаков рассказал об особенностях съёмки с воздуха, любимых местах и планах на будущее в интервью газете «Псковская правда».

Владимир Бумаков – фотограф, командир поискового отряда «Забытый батальон» и автор книги о Себежском укрепрайоне. Многие его фотографии сделаны с высоты птичьего полёта. Как рассказал фотограф, для этого он использует квадрокоптер с камерой.

«Это моя фишка: лет семь я снимаю с воздуха, потому что с земли таких ракурсов вы никогда не увидите. Съёмка с небольшой высоты даёт совершенно другое восприятие окружающего мира, красок, игры светотени. Это и есть настоящая пейзажная фотография», – сообщил Владимир Бумаков.

По его словам, в своих работах он не использует монтаж, а только поправляет цвет и резкость: «Я делаю историю об этом месте, времени, поэтому ничего в эту историю не добавляю и ничего оттуда не убираю. История мне интересна такая, какая она есть».

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Как поделился фотограф, за целых семь лет он ещё не успел объездить весь Себежский район.

«Самые привлекательные красоты находятся за городом, некоторые – очень далеко. До некоторых можно доехать только на джипе. Но это того определенно стоит. Ибо там можно увидеть просто неистовую красоту. Надо только не лениться и не жалеть времени на полезные экспедиции по родному краю», – подчеркнул Владимир Бумаков.

На вопрос о том, почему объектом для его фотографий чаще всего становятся пейзажи, фотограф ответил, что работать с природой ему нравится гораздо больше, потому что это она сама задаёт сюжет.

«Это человека можно разместить в пространстве так, чтобы композиция получилась максимально выразительной. Вокруг него можно поставить свет, сформировать задний план, декорации и тому подобное. С природой все иначе», – отметил Владимир Бумаков.

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