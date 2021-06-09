Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковские абоненты Tele2 по ночам выбирают электронику в интернет-магазинах

Tele2 проанализировала покупательную активность псковичей в интернет-магазинах. За год (март 2020 – март 2021) специалисты Tele2 из проектного офиса big data зафиксировали двукратный рост спроса на онлайн-заказы в ночное время. Так, абсолютным лидером по популярности среди ночных покупателей стали интернет-магазины электроники и бытовой техники – на «Эльдорадо» пришелся 81% от общего числа пользователей онлайн-шопинга. 

Tele2 с помощью big data оценила покупательную активность своих абонентов и выяснила, какие покупки совершают клиенты оператора в Пскове с 22:00 до 07:00. Data scientists компании выбрали шесть интернет-магазинов с отличным друг от друга ассортиментом – от медицинских товаров до ювелирных украшений. В выборку попали СБЕР ЕАПТЕКА, магазин бытовой техники и электроники «Эльдорадо», интернет-магазин парфюмерии и профессиональной косметики «Золотое яблоко», сервис по поиску и покупке авиабилетов KUPIBILET.RU, сервис доставки продуктов СберМаркет, интернет-магазин ювелирных украшений SOKOLOV. В исследовании учитывались клиенты, которые при регистрации получили соответствующее SMS. Для точности оценки в выборке участвовали только уникальные абоненты в пределах каждого месяца.

Лидером по количеству ночных клиентов стал интернет-магазин электроники, цифровой и бытовой техники «Эльдорадо» – онлайн-каталог товаров за год (март 2020 – март 2021) просмотрел 81% пользователей от общего числа онлайн-шоперов. При этом осенний период стал самым активным – в октябре число пользователей выросло в 3 раза по сравнению с предыдущим месяцем. Это обусловлено началом сезона распродаж на электронику.

На втором месте по популярности среди «полуночников» оказался интернет-магазин ювелирных украшений SOKOLOV. За год доля пользователей достигла 6%. При этом год к году число клиентов выросло в 29 раз.

Третье место досталось интернет-магазину парфюмерии и профессиональной косметики «Золотое яблоко», на который пришлось 5% клиентов. При этом площадка достигла пика по числу посещений прошедшей весной – количество пользователей в марте 2021 года составило 16% от общего числа посетителей платформы за год.

Высокотехнологичный сервис доставки продуктов и товаров с полок магазина СберМаркет занял четвертую строчку рейтинга с долей пользователей в 4%. На пятом месте оказалась еще одна платформа экосистемы Сбера – СБЕР ЕАПТЕКА. Число пользователей сервиса доставки товаров для здоровья увеличилось в 46 раз год к году и достигло 2% от общего числа интернет-покупателей.

Шестую позицию в списке занимает сервис для поиска и покупки авиабилетов KUPIBILET.RU. Ожидаемо, что с учетом ограничений, связанных с пандемией коронавируса, и закрытых границ год к году платформа продемонстрировала отрицательную динамику (-33%).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>





Как вы относитесь к электросамокатам?
Проголосовать >>>

09 июня 2021

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников напомнил об ответственности глав муниципалитетов за реализацию в регионе нацпроектов
09 июня 2021

Почти 10 млн человек проголосовали по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды»
09 июня 2021

На бесплатное питание школьников в регионы направят еще почти 128 млн рублей
09 июня 2021

Более 6,3 млн рублей дополнительно направят в Псковскую область на питание школьников
09 июня 2021

Псковский губернатор и руководство Российского союза молодежи заключили соглашение о сотрудничестве
09 июня 2021

Михаил Ведерников: С такими темпами вакцинации маски придётся носить ещё год
09 июня 2021

В Псковской области подведены итоги голосования в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»
09 июня 2021

Пресс-центр воздухоплавания в Великих Луках начнёт очную работу 11 июня

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...