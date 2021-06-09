Псковские абоненты Tele2 по ночам выбирают электронику в интернет-магазинах

16:04, 09 июня 2021, ПАИ

Tele2 проанализировала покупательную активность псковичей в интернет-магазинах. За год (март 2020 – март 2021) специалисты Tele2 из проектного офиса big data зафиксировали двукратный рост спроса на онлайн-заказы в ночное время. Так, абсолютным лидером по популярности среди ночных покупателей стали интернет-магазины электроники и бытовой техники – на «Эльдорадо» пришелся 81% от общего числа пользователей онлайн-шопинга.

Tele2 с помощью big data оценила покупательную активность своих абонентов и выяснила, какие покупки совершают клиенты оператора в Пскове с 22:00 до 07:00. Data scientists компании выбрали шесть интернет-магазинов с отличным друг от друга ассортиментом – от медицинских товаров до ювелирных украшений. В выборку попали СБЕР ЕАПТЕКА, магазин бытовой техники и электроники «Эльдорадо», интернет-магазин парфюмерии и профессиональной косметики «Золотое яблоко», сервис по поиску и покупке авиабилетов KUPIBILET.RU, сервис доставки продуктов СберМаркет, интернет-магазин ювелирных украшений SOKOLOV. В исследовании учитывались клиенты, которые при регистрации получили соответствующее SMS. Для точности оценки в выборке участвовали только уникальные абоненты в пределах каждого месяца.

Лидером по количеству ночных клиентов стал интернет-магазин электроники, цифровой и бытовой техники «Эльдорадо» – онлайн-каталог товаров за год (март 2020 – март 2021) просмотрел 81% пользователей от общего числа онлайн-шоперов. При этом осенний период стал самым активным – в октябре число пользователей выросло в 3 раза по сравнению с предыдущим месяцем. Это обусловлено началом сезона распродаж на электронику.

На втором месте по популярности среди «полуночников» оказался интернет-магазин ювелирных украшений SOKOLOV. За год доля пользователей достигла 6%. При этом год к году число клиентов выросло в 29 раз.

Третье место досталось интернет-магазину парфюмерии и профессиональной косметики «Золотое яблоко», на который пришлось 5% клиентов. При этом площадка достигла пика по числу посещений прошедшей весной – количество пользователей в марте 2021 года составило 16% от общего числа посетителей платформы за год.

Высокотехнологичный сервис доставки продуктов и товаров с полок магазина СберМаркет занял четвертую строчку рейтинга с долей пользователей в 4%. На пятом месте оказалась еще одна платформа экосистемы Сбера – СБЕР ЕАПТЕКА. Число пользователей сервиса доставки товаров для здоровья увеличилось в 46 раз год к году и достигло 2% от общего числа интернет-покупателей.

Шестую позицию в списке занимает сервис для поиска и покупки авиабилетов KUPIBILET.RU. Ожидаемо, что с учетом ограничений, связанных с пандемией коронавируса, и закрытых границ год к году платформа продемонстрировала отрицательную динамику (-33%).