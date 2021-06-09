Мы с Урала – ПАИ-live c Николаем Зайцевым и Надеждой Старковой

16:11, 09 июня 2021, ПАИ

Художественный руководитель Уральского государственного академического русского народного хора Николай Зайцев и замдиректора концертно-гастрольной деятельности Уральского центра народных искусств Надежда Старкова стали гостями ПАИ-live.

8 июня в Доме офицеров Пскова состоялось выступление Уральского русского народного хора из Екатеринбурга. Программа с восторгом была встречена зрителями.

Последний раз хор в Пскове был только в 80-х годах XX века. Увидеть выступление хора псковичи смогли благодаря уникальной программе «Мы – Россия», организованной Министерством культуры России и Росконцертом.

Чем уникален Уральский хор, как можно «осовременить» традиционное народное творчество и что нужно сделать коллективу для включения во всероссийский гастрольно-концертный план, об этом в эфире ПАИ-live рассказали Николай Зайцев и Надежда Старкова.