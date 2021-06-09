Экологичная посуда из тростника и бамбука оказалась токсичной

16:15, 09 июня 2021, ПАИ

В альтернативе пластиковой посуде обнаружили химические вещества, способные мигрировать в пищу. Об этом заявило Роскачество со ссылкой на результаты четырех европейских потребительских организаций из Франции, Италии, Испании и Дании. Исследования показали, что в экопосуде содержатся потенциально опасные для здоровья человека вещества, способные мигрировать в пищу.

Всего к исследованиям было отобрано 57 предметов: 39 чашек/тарелок и 18 трубочек, изготовленных на основе сырья из бамбука, пальмовых листьев, сахарного тростника или бумаги. 30 образцов содержали в себе высокое количество токсичных элементов. Речь идет о полифторалкильных и перфторалкильных соединениях (ПФАС), хлорпропаноле и пестицидах.

ПФАС — группа почти из 5 000 соединений с очень прочной химической связью, что делает их практически нерушимыми. В посуду ПФАС, скорее всего, добавляли целенаправленно, поскольку эти химические вещества обладают жироотталкивающими свойствами (либо они мигрировали из типографской краски на упаковке и т. д.). Допустимый уровень ПФАС был превышен в 27 предметах посуды. За контрольные значения были взяты действующие нормативы Дании, поскольку эта страна первой ввела нормативы по их содержанию.

ПФАС могут накапливаться в организме и быть связаны с заболеваниями щитовидной железы, спровоцировать гипертонию, рак яичек и почек.

Хлорпропанол (он же 3 – MCPD) — опасный канцероген, способный негативно влиять на мужскую фертильность. Допустимые значения (по нормативам Дании) превышены в 11 образцах.

Пестициды выявлены в 11 предметах. В частности, это инсектициды, гербицид, бифетрин, глифосат и др. По всей видимости, ими обрабатывали растения, которые позже стали материалами для посуды.

В 15 предметах не выявлено ни ПФАС, ни хлорпропанола, ни пестицидов. Это значит, что при должном контроле экопосуда действительно может быть как минимум безопасной для контакта с пищей.

Существует мнение, что экологичные материалы обязательно безопасные, а потому тенденция замены пластика природными аналогами (бамбук, сахарный тростник и др.) кажется идеальным решением. Посуда растительного происхождения вошла в обиход совсем недавно и потому довольно плохо изучена с точки зрения науки (в частности, влияния на здоровье человека), а в законодательствах разных стран мира остается серой зоной.

Еще одна проблема связана с ложными заявлениями о полной биоразлагаемости и компостируемости такой посуды. В то время как биоразлагаемыми являются лишь некоторые компоненты состава.