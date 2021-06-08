Финал всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» пройдет в Пскове 15-16 июня
Финальные соревнования областного этапа всероссийских соревнований юных футболистов «Кожаный мяч» среди юношей 2008-2009 года рождения (средняя группа) пройдут в Пскове с 15 по 16 июня. Как сообщили Псковскому агентству информации в региональной федерации футбола, мероприятие пройдет на стадионе «Локомотив».
Участники:
«Медведи» Невель;
«Орион» Опочка;
«Острович» Остров;
«Себеж» Себеж;
«Старт» Порхов;
«Темп» Бежаницы;
«Экспресс» Великие Луки;
«Стрела» Псков.
Мандатная комиссия состоится 15 июня в 12:00, начало игр в 13:00.
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