Видео: Кабинет врача общей практики возобновил работу в Любятово

16:59, 09 июня 2021, ПАИ

9 июня в Пскове в микрорайоне Любятово (улица Николая Васильева, 83а) возобновилась работа кабинета врача общей практики.

Кабинет работает ежедневно с 10:00 до 17:00 и обслуживает около пяти тысяч жителей района Любятово.

В офисе работают процедурный кабинет, кабинет функциональной диагностики и прививочный кабинет. По предварительной записи в кабинете можно пройти вакцинацию от COVID-19.

Напомним, во время 58-й сессии Псковского областного Собрания лидер фракции «Справедливая Россия» в ПОС Наталья Тудакова обратилась к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову с просьбой открыть кабинет врача общей практики в Любятово. Глава региона пообещал оперативно исправить ситуацию и возобновить работу кабинета.