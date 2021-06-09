Видео: Кабинет врача общей практики возобновил работу в Любятово
9 июня в Пскове в микрорайоне Любятово (улица Николая Васильева, 83а) возобновилась работа кабинета врача общей практики.
Кабинет работает ежедневно с 10:00 до 17:00 и обслуживает около пяти тысяч жителей района Любятово.
В офисе работают процедурный кабинет, кабинет функциональной диагностики и прививочный кабинет. По предварительной записи в кабинете можно пройти вакцинацию от COVID-19.
Напомним, во время 58-й сессии Псковского областного Собрания лидер фракции «Справедливая Россия» в ПОС Наталья Тудакова обратилась к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову с просьбой открыть кабинет врача общей практики в Любятово. Глава региона пообещал оперативно исправить ситуацию и возобновить работу кабинета.
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