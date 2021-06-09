Первенство Псковской области по спорториентированию пройдет 12 июня в Печорском районе. Перед стартом участники должны будут убрать мусор
12 июня в Печках (Печорский район) состоится первенство Псковской области по спортивному ориентированию. Перед турниром спортсмены примут участие в уборке территории от мусора, сообщил Псковскому агентству информации председатель федерации ориентирования Псковской области Алексей Никитин.
По его словам, акция проводится в рамках социального проекта «К экологической культуре через спорт».
«При реализации социального проекта используются средства областного бюджета, выделенные в виде субсидии администрацией Псковской области», - отметил Никитин.
Он также добавил, что сейчас на соревнования заявились 70 человек, но регистрация еще продолжается. Участие примут спортсмены от 5 до 80 лет, они пробегут дистанцию от 1 до 8 километров.
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