«Лада Гранта» и «Дэу Нексия» столкнулись в Гдове
Две легковушки столкнулись в Гдове, передает корреспондент газеты «Гдовская заря».
ДТП произошло 9 июня на пересечении улиц Белоцерковец и Печатникова в Гдове.
По предварительной информации, водитель автомобиля «Лада Гранта» не уступил дорогу автомобилю «Дэу Нексия», который имел преимущественное право при движении по автодороге.
Никому из водителей медицинская помощь не потребовалась. На месте происшествия уже работают сотрудники ДПС.
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