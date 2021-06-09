Стоимость коммунальных услуг увеличится в Псковской области с 1 июля

17:13, 09 июня 2021, ПАИ

В Псковской области с 1 июля будут изменены цены на водоснабжение, водоотведение, отопление и электроэнергию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном комитете по тарифам и энергетике.

Рост тарифов на коммунальные услуги не превысит 3,4 %, отметили в комитете.

Согласно распоряжению, для городов Псковской области новая стоимость электроэнергии составит 4,82 рубля за киловатт-час, а для сельской местности – 3,37 рубля.

Новая цена на другие коммунальные услуги зависит от района проживания. Более подробную информацию можно узнать на сайте комитета.

Начисление оплаты по новым тарифам начнётся с 1 июля, а квитанции за июль потребители получат в августе.