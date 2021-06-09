Пресс-центр воздухоплавания в Великих Луках начнёт очную работу 11 июня
Пресс-центр 26-го чемпионата России по воздухоплавательному спорту начнёт свою очную работу 11 июня с 10:00, сообщается в Telegram-канале «Воздухоплавание Великие Луки».
У сотрудников пресс-центра можно получить или подать документы на аккредитацию, а также задать вопросы по поводу работы журналистов во время мероприятия.
Аккредитация журналистов будет проводиться также и 12 июня с 10:00 до 14:00 в центре соревнований. Пресс-центр будет работать в центре соревнований, СОК «Стрелец» на улице Ботвина, 4.
При посещении пресс-центра нужно носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
Как вы относитесь к электросамокатам?
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников напомнил об ответственности глав муниципалитетов за реализацию в регионе нацпроектов
Почти 10 млн человек проголосовали по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды»
Псковский губернатор и руководство Российского союза молодежи заключили соглашение о сотрудничестве
В Псковской области подведены итоги голосования в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»