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Общество

Пресс-центр воздухоплавания в Великих Луках начнёт очную работу 11 июня

Фото из архива, Александр Воробьев

Пресс-центр 26-го чемпионата России по воздухоплавательному спорту начнёт свою очную работу 11 июня с 10:00, сообщается в Telegram-канале «Воздухоплавание Великие Луки».

У сотрудников пресс-центра можно получить или подать документы на аккредитацию, а также задать вопросы по поводу работы журналистов во время мероприятия.

Аккредитация журналистов будет проводиться также и 12 июня с 10:00 до 14:00 в центре соревнований. Пресс-центр будет работать в центре соревнований, СОК «Стрелец» на улице Ботвина, 4.

При посещении пресс-центра нужно носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

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Пресс-центр воздухоплавания в Великих Луках начнёт очную работу 11 июня

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