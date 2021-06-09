Михаил Ведерников: С такими темпами вакцинации маски придётся носить ещё год
С такими темпами вакцинации маски придётся носить ещё год, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время разговора с командиром поискового отряда «Гвоздика» на форуме «Мы помним». Об этом пишет официальный Telegram-канал региона.
Командир отметил, что в рамках 1000-летия Усвятского района состоится Международная вахта памяти, в связи с этим он поинтересовался, не будет ли ограничений по коронавирусу.
«Всё зависит от нас, - заявил Михаил Ведерников. - Надо, чтобы все вакцинировались. Если такими темпами, как сейчас, то маски мы сможем снять только осенью 2022 года. Нам нужно сейчас в три с лишним раза увеличить количество вакцинируемых. Тогда к осени уже достигнем коллективного иммунитета. А осенью будет новая волна, это уже абсолютно точно, все эксперты об этом говорят».
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