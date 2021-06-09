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Общество

Псковский губернатор и руководство Российского союза молодежи заключили соглашение о сотрудничестве

Соглашение о сотрудничестве заключено между администрацией Псковской области и Российским союзом молодежи. Подписи под документом поставили губернатор региона Михаил Ведерников и председатель общероссийской общественной организации Павел Красноруцкий, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Церемония прошла 9 июня в рамках молодежного патриотического форума «Мы помним!».

Соглашение направлено на совместную работу по патриотическому воспитанию молодежи, развитие и поддержку молодежного творчества, вовлечение молодежи в социальную практику, содействие профессиональной занятости молодежи и развитие кадрового потенциала молодежи. К приоритетным направлениям также относятся международное молодежное сотрудничество, стимулирование внутреннего молодежного туризма и развитие интеллектуального потенциала молодежи. К соглашению прилагается и детальный план мероприятий на текущий год в самых различных направлениях.

Администрация Псковской области и Российский союз молодежи на протяжении нескольких лет тесно взаимодействуют в сфере реализации патриотических, творческих, образовательных проектов. Представители молодежи региона принимали активное участие в таких проектах, как творческий конкурс «Студенческая весна», конкурс «Мы — граждане России!», международный лагерь «Бе-Ла-Русь», конкурс чтецов и военной песни «Россия - Страна Героев» и других проектах, направленных на поддержку молодежных инициатив и патриотических мероприятий.

В свете совместной работы реализовано более 15 проектов для молодежи Псковской области. С целью дальнейшего плодотворного взаимодействия принято решение о подписании соглашения о сотрудничестве между администрацией Псковской области и общероссийской общественной организацией «Российский союз молодежи».

Отметим, что молодежный патриотический форум «Мы помним!» продлится до 11 июня. Его участники обменяются успешными практиками реализации проектов и программ по патриотическому воспитанию, обсудят с экспертами актуальные вопросы, сформируют план работы. Также в рамках форума будут рассмотрены вопросы подготовки различных проектов, пройдут творческие мастерские, спортивные соревнования.

Это уникальная коммуникативная площадка, призванная объединить усилия и ресурсы участников системы патриотического воспитания для достижения показателей федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российский Федерации», а также выработки механизма взаимодействия общественных объединений Белоруссии.

Проект реализуется при поддержке администрации Псковской области на грантовые средства Федерального агентства по делам молодежи.

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