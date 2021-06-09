Эксперты обнаружили в Google Play вредоносное программное обеспечение

21:46, 09 июня 2021, ПАИ

В Google Play появились новые вредоносные приложения, которые распространяются под видом дополнений к игре Minecraft. Об этом сообщает «Лаборатория Касперского».

Оказалось, что злоумышленники разработали программу, которая маскируется под каталог модов для игры Minecraft. После первого запуска иконка приложения исчезает, при этом сама программа периодически открывает рекламные страницы в браузере.

Кроме того, эксперты обнаружили приложения, крадущие аккаунты Facebook: подделку под одну рекламную сеть и поддельный клиент для размещения рекламы в TikTok. Они требуют ввести учётные данные Facebook. Если пользователь делает это, информация уходит злоумышленникам.

Также было найдено вредоносное приложение, выдающее себя за утилиту для восстановления удаленных файлов. К настоящему моменту разработчики его убрали, и та версия, которая доступна в Google Play сейчас, является безопасной.

В 2020 году специалисты выявили более 20 аналогичных программ, которые впоследствии были удалены Google. Информация о новых опасных подделках также передана администрации Google Play.