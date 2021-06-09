На бесплатное питание школьников в регионы направят еще почти 128 млн рублей

18:20, 09 июня 2021, ПАИ

В России продолжает увеличиваться число школ, которые технически готовы предоставлять горячее питание учащимся младших классов. Чтобы в новом учебном году образовательные учреждения смогли начать это делать, Правительство дополнительно направить в регионы более 127,7 млн рублей. Об этом сообщает сайт исполнительного органа государственной власти.

Обеспечить всех младших школьников бесплатным горячим питанием поручил Президент России Владимир Путин. Расходы регионов на эти цели софинансируются из федерального бюджета. В 2020 году на обеспечение учащихся начальных классов горячим питанием было направлено более 22 млрд рублей, в 2021 году –предусмотрено более 59 млрд рублей.

В новом учебном году субсидии дополнительно получат 195 общеобразовательных организаций из 10 регионов страны. Это Ингушетия, Карелия, Крым, Архангельская, Иркутская, Калининградская, Новгородская, Псковская, Ростовская и Рязанская области.

Размер субсидии распределяется пропорционально количеству учащихся младших классов в каждой школе.