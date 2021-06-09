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Общество

Почти 10 млн человек проголосовали по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды»

Фото ТАСС.

В целом по России в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru, разработанной АНО «Диалог Регионы» совместно с Минстроем РФ, проголосовали 9,678 млн человек. Об этом сообщили на пресс-конференции  ТАСС, которая прошла в онлайн-формате 9 июня.

По словам заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Максима Егорова, из числа проголосовавших 2,2 млн голосов было отдано жителями Приволжского федерального округа. При этом Центральный федеральный округ, где проживают почти 30% населения страны, оказался вторым по числу голосов - 1,7 млн. На третьем месте Южный федеральный округ – 1,4 млн. Практически аналогичный результат показал и Уральский федеральный округ – 1,3 млн проголосовавших.

«Среди регионов-лидеров по числу голосов - Краснодарский край, Свердловская, Ростовская, Челябинская области, Ставропольский край. В каждом из этих регионов приняли участие в опросе примерно по 400 тысяч человек и более», - сообщил Егоров.

Самым популярным объектом в стране стал Преображенский парк в Академическом районе Екатеринбурга. Свой выбор между двумя концепциями его благоустройства сделали более 77 тысяч человек. Далее идут парки культуры и отдыха «Дружба» и им. Горького в Ростове-на-Дону, горожане по ним также выбирали дизайн-проект. Их варианты благоустройства набрали 64,6 тысячи и 63 тысячи голосов соответственно.

«Результаты наглядно показывают, что решение о запуске платформы было правильным и своевременным. Мы смогли решить одну из важнейших задач — были созданы простые и доступные условия участия жителей в вопросах благоустройства, а также прозрачный механизм голосования», - отметил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров.

Фото ТАСС.

Голосование проходило с 26 апреля по 30 мая. Голосовать могли граждане России старше 14 лет - это практически 89 млн человек. Проголосовало больше 10% от имеющих право голоса. Безопасность голосования на платформе обеспечило АНО «Диалог Регионы»: требовалась аутентификация с помощью сотового телефона и портала «Госуслуги».

Как рассказали участники встречи, в процессе голосования произошло несколько незначительных попыток хакерских атак на сайт, они были успешно отражены. Также были отмечены единичные случаи накрутки голосов и подозрительных участников, в результате чего аннулировали около 0,3% голосов.

«В голосовании приняли участие жители 84 регионов, 1463 муниципалитетов, в том числе – отдаленные населенные пункты», - рассказал генеральный директор АНО «Диалог Регионы» Алексей Гореславский, который оценил процент вовлеченности в голосование как достаточно высокий.

«На сайте было представлено 5877 объектов. При этом уникальных посетителей — почти 20 млн, из них 9,7 проголосовали. То есть каждый второй дошел до голосования и осуществил этот процесс. Это очень высокий показатель конверсии. Всего просмотров по сайту было порядка 50 млн», - также отметил спикер.

 В каждом регионе  россиянам помогали проголосовать более 32 тысяч волонтеров – в два раза больше, чем было запланировано. Они работали в 8,5 тысячях волонтерских точек.

Для вовлечения жителей в голосование были использованы различные форматы коммуникаций: чат-боты в телеграм-каналах, конкурсы с розыгрышами призов, интерактивные карты с указанием локаций работы волонтеров

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