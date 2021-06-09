Скончалась чешская актриса, сыгравшая главную роль в сказке «Три орешка для Золушки»

19:11, 09 июня 2021, ПАИ

В возрасте 68 лет умерла чешская актриса Либуше Шафранкова, которая проснулась знаменитой после съёмок в фильме «Три орешка для Золушки». Об этом сообщает РБК со ссылкой на CNN Prima News и сына актрисы.

В 1973 после съёмок этой сказки на Либуше обрушилась всенародная любовь и до сих пор Шафранкова — яркая звезда чешского кинематографа и одна из принцесс мирового кинопроизводства. Впоследствии снималась в фильмах «Русалочка» (1975), «Принц и Вечерняя Звезда» (1979), «Третий принц» (1982), «Праздник подснежников» (1983), «Коля» (1996, получил премию «Оскар») и др. Много ролей играла в «Драматическом клубе»: Соня в «Дяде Ване», Нина в «Чайке», Коломбина в пьесе «Три беременные» (пьесу написал чешский драматург Франтишек Павличек).

У Либуше и её мужа Йозефа Абргама есть один сын - Йозеф Абргам-младший. Он сообщил о смерти.

В 2009 году у Либуше появились серьёзные проблемы со здоровьем. Ей пришлось приостановить несколько проектов, в которых она участвовала. Позднее актриса смогла побороть недуг и вновь вышла к зрителям. «Вера, семья, работа — главные составляющие моей жизни» — сказала актриса в одном из немногочисленных интервью.

Несмотря на публичность профессии, Либуше с мужем вела уединённый образ жизни, редко появляясь на кинематографических мероприятиях. Актриса не любила давать интервью и всячески оберегает семью от прессы. Всю свою творческую энергию Либуше направляла на театральные и телевизионные подмостки.

О непроходящей популярности Либуше свидетельствует тот факт, что именно ей доверили зажечь огни на главной ёлке страны в Праге в конце 2013 года. В мероприятии на Староместской площади столицы Чехии приняли участие 30 000 человек.

С 2014 года Либуше Шафранкова боролась с раком лёгких, ей провели успешную операцию. В 2015 году президент Чехии наградил актрису высшей наградой в области искусства.

Сегодня болезнь взяла верх над кинопринцессой.