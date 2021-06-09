66-летний мужчина госпитализирован в результате ДТП в Пскове
66-летний водитель иномарки госпитализирован в результате ДТП в Пскове, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Авария произошла сегодня у дома №5 на проспекте Энтузиастов. Произошло попутное столкновение автомобилей «Опель Зафира»и «Шкода Рапид».
В результате ДТП пострадал 66-летний водитель автомобиля «Опель Зафира. Он госпитализирован в областную больницу.
По предварительной информации, водитель автомобиля «Шкода» не пострадала.
На месте происшествия работают врачи скорой медицинской помощи, сотрудники ДПС и АСС.
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09 июня 2021
66-летний мужчина госпитализирован в результате ДТП в Пскове