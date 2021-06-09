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Общество

72% россиян верят в дружбу между мужчиной и женщиной

72 % россиян верят в дружбу между мужчиной и женщиной. Такие данные приводят аналитики AliExpress Россия и исследовательская компания ResearchMe. Они провели опрос накануне Международного дня друзей, который отмечается 9 июня.

По данным опроса, женщины, как правило, считают, что между друзьями не может быть зависти, ценят честность в отношениях и не стремятся заводить много друзей. А мужчины чаще женщин стремятся избегать делать бизнес с друзьями и считают лучшими друзьями своих возлюбленных.

Также в ходе исследования выяснилось, что 87% респондентов делали подарки друзьям просто так, в знак дружбы, при этом более щедрыми оказались женщины.

Дружба для опрошенных россиян – это отзывчивость и готовность помочь (55 %), верность и преданность (46 %) и искренность (43 %). В то же время для мужчин более важны щедрость и общительность, а женщины, в свою очередь, больше уважают доброту, умение слышать и тактичность.

В опросе участвовала тысяча человек в возрасте от 18 до 65 лет со всей России.

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