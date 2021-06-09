В Себежском районе прошли учебно-тренировочные сборы для детей и подростков
В рамках проекта «Себежские туристы» при поддержке Фонда президентских грантов с 1 июня по 5 июня 2021 года в кемпинге Шкреды прошли учебно-тренировочные сборы для детей и подростков района. Об этом Псковское агентство информации узнало из публикации газеты «Призыв».
На протяжении 5 дней ребята постигали азы туристской жизни: жили в палатках, готовили еду на костре.
Кроме того, активно готовились к областным соревнованиям. Были сформированы команды, которые отрабатывали технику пешеходного туризма, учились работать сообща, разбирали дистанцию по элементам, вязали узлы. Большое удовольствие участники получили от знакомства с водным туризмом. Принимали активное участие в эстафете на байдарках, проходили-маневрировали водную дистанцию на время.
Вечерами формировали новые команды и играли в тактический и спортивный лазертаг.
В свободное время (послеобеденный час) играли в волейбол. Пять дней пролетели очень быстро.
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