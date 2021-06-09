В Новоржевском районе поисковики в гильзе снаряда обнаружили фашистские листовки

21:54, 09 июня 2021, ПАИ



Несколько дней назад командир поискового отряда «Пламя» Анатолий Яковлев принес в редакцию районной газеты «Пламя» уникальные документы времен Великой Отечественной войны.

В ходе поисковых работ на территории Новоржевского района (Новоржевская волость, окрестности деревни Дубровы) бойцам поискового отряда удалось разыскать поистине редкие свидетельства минувшей войны.

– Среди других предметов, мы подняли орудийную гильзу, – рассказал корреспонденту газеты Анатолий Валерьянович. – Но не обычную. Внутри мы обнаружили листки бумаги, на которых была немецкая пропаганда. Такие методы применяли фашисты, чтобы сломить дух советских воинов, призывая их сдаваться в плен. Тексты полностью читаемы с обеих сторон этих маленьких листовок.



Интересно, что агитация направлена против конкретного человека, командира Красной Армии, начальника политического управления Щербакова, который призывает не сдаваться в плен фашистам. На обороте приведены фотографии, свидетельствующие о «прекрасной» жизни советских военнопленных. А еще этот документ являлся пропуском на оккупированную территорию для дезертиров.



Такие листовки-пропуска распространялись над позициями красноармейцев путем обстрела из орудий, где в снарядах вместо заряда использовались пропагандистские материалы, пишет «Пламя».



