Всемирный день мороженого отмечается 10 июня

08:06, 10 июня 2021, ПАИ

10 июня отмечается Всемирный день мороженого. Как пишет calend.ru, именно в этот день в 1786 году в США начались массовые продажи мороженого.

История мороженого, как продукта, уходит своими корнями в глубокую древность. Ещё около 3000 лет назад в Китае делали прохладительные блюда из смеси льда, снега и кусочков фруктов. Позднее там же появился рецепт смешивания молока и льда, хранившийся в строгой тайне. Делали свои прохладительные десерты и в Древнем Израиле, и в Греции. Они более походили на то, что сейчас называют замороженным соком.

Рецепт с использование замороженного молока в Европе появился только в XIV веке, очевидно, в Италии. Во Франции рецепт оказался в XVI веке, и там же появилось классическое мороженое, созданное на основе молока, но уже в XVIII веке. Название «пломбир» также пришло из Франции. Здесь же в XIX веке получили распространение не только пломбир, но и стаканчики с мороженым.

А вот эскимо – это продукт, созданный в США в начале XX века. Этот вид мороженого придумал американец Христиан Нельсон, который начал глазировать мороженое шоколадом и назвал своё изобретение «пирожок эскимоса» (эскимо-пай). Здесь же появились и вафельные стаканчики.

В России также делали прохладительные лакомства по собственным рецептам. Основой для них служило замороженное молоко, творог, сметана с добавлением других ингредиентов. В середине 1930-х годов нарком продовольствия СССР Анастас Микоян во время визита в США среди прочего заинтересовался мороженым, идею производства которого с успехом реализовал в СССР, где качество продукта всегда оставалось очень высоким и признавалось даже за рубежом.

Сегодня насчитывается огромное количество видов мороженого – продукта, по-прежнему остающегося одним из наиболее доступных и востребованных десертов в мире.