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Вознесение Господне празднуют православные христиане

Сегодня, 10 июня в 40-й день после Пасхи, православные верующие празднуют Вознесение Господне, пишет calend.ru.

Название праздника отражает суть события – это вознесение на небо Иисуса Христа, завершение его земного служения. Число 40 – не случайное, а несущее смысл. Во всей священной истории это было время окончания великих подвигов. 

В сороковой день после Воскресения, как бы после нового рождения, Иисус Христос должен был войти в небесный храм своего отца, как спаситель человечества. Победив смерть, как страшное последствие греха, и дав тем самым возможность воскреснуть в славе, Господь вознёс в своём лице человеческую природу, включая тело человека. Тем самым, он открыл каждому человеку возможность во всеобщем Воскресении вознестись в высшую обитель света. О событии Вознесения рассказывают евангелисты Марк и Лука.

Вознесение отмечается в течение десяти дней и завершается перед Троицей.

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