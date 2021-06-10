Вирусолог предсказал появление суперштамма COVID-19

08:18, 10 июня 2021, ПАИ

Через несколько лет в мире может появиться мутантный штамм коронавируса, на который не будут действовать современные вакцины. Такое мнение выразил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. П. Сомова Роспотребнадзора Михаил Щелканов, пишет газета «Известия».

По его словам, любой вирус, особенно РНК-содержащий, может существовать лишь в форме «облака вариантов». При этом даже в одной инфицированной клетке есть не один, а несколько вариантов вируса.

Российский вирусолог отметил, что конкретные условия обстановки могут способствовать положительной селекции тех или иных вирусных вариантов. Таким образом, вирус либо будет полностью уничтожен, либо он будет всегда на полшага впереди коллективного иммунитета. «Поэтому появление эскейп-мутанта, избегающего действия сегодняшних вакцин, это вопрос времени», – подчеркнул Михаил Щелканов.

При этом эксперт считает, что в ближайшее время появления такого варианта вируса ожидать не стоит, а сейчас все российские вакцины эффективны против тех вариантов, которые известны. Однако спустя некоторое время появится вирусный штамм, который будет избегать действия существующих вакцин. «Это норма жизни», – заключил учёный.