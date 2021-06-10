Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Вирусолог предсказал появление суперштамма COVID-19

Через несколько лет в мире может появиться мутантный штамм коронавируса, на который не будут действовать современные вакцины. Такое мнение выразил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. П. Сомова Роспотребнадзора Михаил Щелканов, пишет газета «Известия».

По его словам, любой вирус, особенно РНК-содержащий, может существовать лишь в форме «облака вариантов». При этом даже в одной инфицированной клетке есть не один, а несколько вариантов вируса.

Российский вирусолог отметил, что конкретные условия обстановки могут способствовать положительной селекции тех или иных вирусных вариантов. Таким образом, вирус либо будет полностью уничтожен, либо он будет всегда на полшага впереди коллективного иммунитета. «Поэтому появление эскейп-мутанта, избегающего действия сегодняшних вакцин, это вопрос времени», – подчеркнул Михаил Щелканов.

При этом эксперт считает, что в ближайшее время появления такого варианта вируса ожидать не стоит, а сейчас все российские вакцины эффективны против тех вариантов, которые известны. Однако спустя некоторое время появится вирусный штамм, который будет избегать действия существующих вакцин. «Это норма жизни», – заключил учёный.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>





Как вы относитесь к электросамокатам?
Проголосовать >>>

10 июня 2021

Стали известны имена участников соревнований по воздухоплаванию в Великих Луках
10 июня 2021

Всемирный день модерна отмечается 10 июня
10 июня 2021

Вирусолог предсказал появление суперштамма COVID-19
10 июня 2021

Всемирный день мороженого отмечается 10 июня
10 июня 2021

Более 395 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
10 июня 2021

Вознесение Господне празднуют православные христиане
10 июня 2021

В «Хорошем дайджесте» сегодня: ссориться нельзя, цены на коммуналку вырастут и каковы последние обеды
10 июня 2021

48 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Псковской области

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...