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Общество

Названы сроки выплат «президентских» денег на детей

Выплачивать пособия одиноким родителям, воспитывающим детей от 8 до 17 лет, и нуждающимся беременным женщинам начнут до 1 августа, пишет газета «Известия» со ссылкой на слова главы Минтруда Антона Котякова.

По его словам, предусмотрено 10 рабочих дней, чтобы рассмотреть заявление. В случае если предоставлены не все необходимые сведения, срок может быть увеличен до 20 рабочих дней.

«Там достаточно сложное межведомственное взаимодействие. По алиментам нам ещё нужно выстроить взаимодействие с судебной системой: судебные органы, мировые судьи плюс ещё служба судебных приставов. Но до 1 августа выплаты точно начнутся», – сказал Антон Котяков.

Отмечается, что критерием назначения таких выплат станет комплексная оценка нуждаемости. Всего на новые меры поддержки потребуется более 250 млрд рублей вместе с выплатой на детей школьного возраста.

Напомним, что пособия одиноким родителям, воспитывающим детей от 8 до 17 лет, и нуждающимся беременным женщинам анонсировал президент России Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию в апреле этого года. 

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