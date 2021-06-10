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Общество

С 10 июня Россия возобновляет авиасообщение с восемью странами

С 10 июня Россия возобновляет авиасообщение с восемью странами, которое было прервано в прошлом году из-за коронавируса. Теперь российские перевозчики смогут открыть прямые регулярные рейсы в Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко и в Хорватию. Также возможно чартерное авиасообщение с Албанией. Такое решение в конце мая принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом пишет ТАСС.

Почти на всех направлениях действует квота на полеты между Москвой и столицей другой страны - не чаще чем два рейса в неделю (следовательно, по принципу паритета российская авиакомпания может выполнить два рейса и зарубежная еще два). Квота в один рейс в неделю будет действовать для маршрутов Москва - Люксембург, Москва - Бейрут и Москва - Тирана. На данный момент ни одна российская авиакомпания не заявила о планах открыть регулярные прямые рейсы по новым направлениям.

Сейчас международные рейсы из РФ возобновлены в Армению, Азербайджан, Белоруссию, Индию, Исландию, Казахстан, Мексику, Португалию, Саудовскую Аравию, Вьетнам, Венесуэлу, Грецию, Германию, Сингапур, Сербию, Эфиопию, Катар, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Швейцарию, Шри-Ланку, Узбекистан, Финляндию, Японию, на Мальдивы, Мальту, Кубу, Сейшелы.

Также Россия увеличивает число регулярных рейсов в неделю в Грецию, Азербайджан, Армению, Катар, Узбекистан и Таджикистан, в Египет и Сербию. С 10 июня будет увеличено количество рейсов между Москвой и Белоруссией с пяти до 10 в неделю. 

Формально возобновлено железнодорожное сообщение с Белоруссией по маршрутам Гомель - Москва и Полоцк - Москва на ежедневной основе, а также увеличено количество вагонов в поездах «Ласточка» по маршруту Москва - Минск. Точная дата увеличения количества «Ласточек» и запуска поездов в Минск официально РЖД не называлась, однако заместитель гендиректора РЖД Дмитрий Пегов уточнял, что компания сейчас согласовывает технические вопросы и что ей понадобится время для открытия продажи билетов.

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