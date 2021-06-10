Фальшивые банкноты изъяли в банках Пскова и Великих Лук
В Пскове и Великих Луках полиция изъяла фальшивые пятитысячные банкноты, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.
7 и 9 июня купюры с признаками подделки обнаружили в финансовых учреждениях. По данным фактам возбудили уголовные дела.
Полиция призывает обращаться в ближайший отдел полиции или звонить по телефону 02 в случае обнаружения поддельных купюр.
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10 июня 2021
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