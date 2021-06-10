Силосоуборочный комбайн горел в Опочецком районе
Силосоуборочный комбайн горел в Опочецком районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Пожар произошёл 9 июня днём в деревне Подлипье Опочецкого района. Загорелся бесхозный силосоуборочный комбайн.
Предположительная причина пожара- неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.
Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек. Телефон экстренного вызова службы спасения – 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112)79-99-99.
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