Пропавшего в 2019 году псковича с татуировкой «За ВДВ» до сих пор ищет полиция

09:55, 10 июня 2021, ПАИ

Полиция Псковской области все еще разыскивает уроженца Печорского района 52-летнего Анатолия Никитина, который в конце мая 2019 года пропал в Пскове без вести. На связь с родственниками мужчина не выходит. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Мужчине на вид около 55-60 лет, рост около 168 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальной формы, волосы светло-русые короткие, лоб высокий, глаза светлые, брови дугообразные, нос прямой, губы тонкие. Особая примета: на ребре правой ладони — татуировка «За ВДВ».

Пропавший занимался вырубкой леса, трудился на пилораме, оказывал услуги частным лицам на подсобных работах. Также известно, что он планировал уехать на заработки в частном хозяйстве на хуторе.

Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 911-351-26-80 или 02.