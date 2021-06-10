Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Пропавшего в 2019 году псковича с татуировкой «За ВДВ» до сих пор ищет полиция

Полиция Псковской области все еще разыскивает уроженца Печорского района 52-летнего Анатолия Никитина, который в конце мая 2019 года пропал в Пскове без вести. На связь с родственниками мужчина не выходит. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Мужчине на вид около 55-60 лет, рост около 168 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальной формы, волосы светло-русые короткие, лоб высокий, глаза светлые, брови дугообразные, нос прямой, губы тонкие. Особая примета: на ребре правой ладони — татуировка «За ВДВ».

Пропавший занимался вырубкой леса, трудился на пилораме, оказывал услуги частным лицам на подсобных работах. Также известно, что он планировал уехать на заработки в частном хозяйстве на хуторе.

Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 911-351-26-80 или 02.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>





Как вы относитесь к электросамокатам?
Проголосовать >>>

10 июня 2021

Стали известны имена участников соревнований по воздухоплаванию в Великих Луках
10 июня 2021

Всемирный день модерна отмечается 10 июня
10 июня 2021

Вирусолог предсказал появление суперштамма COVID-19
10 июня 2021

Всемирный день мороженого отмечается 10 июня
10 июня 2021

Более 395 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
10 июня 2021

Вознесение Господне празднуют православные христиане
10 июня 2021

В «Хорошем дайджесте» сегодня: ссориться нельзя, цены на коммуналку вырастут и каковы последние обеды
10 июня 2021

48 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Псковской области

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...