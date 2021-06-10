Определены самые проницательные псковичи-детективы

10:36, 10 июня 2021, ПАИ

В Пскове подвели итоги школьного конкурса для самых проницательных детективов. Конкурс объявила МАУК «Централизованная библиотечная система» Пскова и детский альманах «Улитка Коперника» в марте в рамках Недели детской и юношеской книги. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки «Родник».

Участникам конкурса нужно было отгадать, какие из псковских достопримечательностей загадала художник комикса Елена Поповская, и придумать развязку детективной истории, в которой переодетый агент задумал похитить псковские артефакты.

8 июня в библиотеке «Родник» состоялось подведение итогов конкурса и награждение победителей и участников. Всего на конкурс поступило 32 работы: это были и рисунки отгаданных достопримечательностей, и продолжение комикса. Авторами лучших работ, которые придумали свое продолжение комикса, стали: Максим Логинов, Дмитрий Гребнев и Александра Андреева. Их истории альманах «Улитка Коперника» напечатает на своих страницах. Среди рисунков победителями стали: Александра Корнышева, Ксения Зевакина, Андрей Хлабустов, Ольга Узорова. Ребята получили награды из рук главного редактора московского журнала «Улитка Коперника» Анастасии Левашовой и художника комиксов Елены Поповской: новые номера журнала «Улитка Коперника» и годовую подписку на журнал.

Кроме того, библиотека «Родник» приглашает всех желающих до 1 июля посетить выставку конкурсных работ, которые придумали и нарисовали псковские школьники. А также познакомиться с новыми журналами для творческих детей «Улитка Коперника» и «Кракатук», это не просто детские журналы, это настоящий гид по стране воображения, практические материалы, исследования и воплощения самых разных задумок.