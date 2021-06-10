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Общество

Стали известны имена участников соревнований по воздухоплаванию в Великих Луках

Фото: сообщество «Воздухоплавание Великие Луки»

Стали известны имена пилотов, которые примут участие в воздухоплавании в Великих Луках, сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия.

Официальное открытие 26-го чемпионата России по воздухоплавательному спорту пройдёт при строгом соблюдении санитарных мер 12 июня, без участия зрителей.

В этом году в великолукских соревнованиях примут участие 30 аэронавтов.

Москву и Московскую область представят:

• Иван Меняйло – Московская область;

• Михаил Найдорф – Московская область;

• Сергей Чиненов – Московская область;

• Георгий Бакулин – город Москва;

• Евгений Чубаров – город Москва;

• Денис Володин – город Москва;

• Алексей Медведский – город Москва;

• Дмитрий Кузьминых – Московская область;

• Диана Насонова – Московская область;

• Владимир Васильев – Московская область.

Центральный федеральный округ представят:

• Дмитрий Жохов – город Тула;

• Юлия Селезнева – город Тула;

• Олег Снетков – город Тула;

• Андрей Кульков – город Тула;

• Артем Бондаренко – город Калуга;

• Александр Маврин – город Рязань;

• Владимир Ермаков – город Рязань;

• Алексей Бугров – город Воронеж.

Северо-Западный федеральный округ представят:

• Андрей Чижов – город Санкт-Петербург;

• Василий Платонов – город Санкт-Петербург;

• Марина Фёдорова– город Великий Новгород;

• Сергей Никитин – город Великие Луки;

• Владимир Богданов– город Великие Луки;

• Екатерина Ларикова – город Великие Луки;

• Евгений Кравченко – город Великие Луки.

Приволжский федеральный округ представят:

• Наталия Иванова – город Кунгур;

• Эмиль Гилаев – город Елабуга (Республика Татарстан);

• Михаил Томуров – город Йошкар-Ола (Республика Марий-Эл);

• Сергей Лукоянов – Нижегородская область;

Армению представит:

• Наири Барсегян – Армения, город Ереван.

Великие Луки считаются крупным центром российского воздухоплавания, с благоприятными условиями для полета, где спортсмены могут в полной мере проявить свои способности, умения и профессионализм.

Напомним, что Псковское агентство информации – официальный информационный партнёр XXVI чемпионата России по воздухоплавательному спорту, который пройдёт в Великих Луках с 11 по 17 июня. С программой мероприятия можно ознакомиться здесь.

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Стали известны имена участников соревнований по воздухоплаванию в Великих Луках

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