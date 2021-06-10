Стали известны имена участников соревнований по воздухоплаванию в Великих Луках
Стали известны имена пилотов, которые примут участие в воздухоплавании в Великих Луках, сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия.
Официальное открытие 26-го чемпионата России по воздухоплавательному спорту пройдёт при строгом соблюдении санитарных мер 12 июня, без участия зрителей.
В этом году в великолукских соревнованиях примут участие 30 аэронавтов.
Москву и Московскую область представят:
• Иван Меняйло – Московская область;
• Михаил Найдорф – Московская область;
• Сергей Чиненов – Московская область;
• Георгий Бакулин – город Москва;
• Евгений Чубаров – город Москва;
• Денис Володин – город Москва;
• Алексей Медведский – город Москва;
• Дмитрий Кузьминых – Московская область;
• Диана Насонова – Московская область;
• Владимир Васильев – Московская область.
Центральный федеральный округ представят:
• Дмитрий Жохов – город Тула;
• Юлия Селезнева – город Тула;
• Олег Снетков – город Тула;
• Андрей Кульков – город Тула;
• Артем Бондаренко – город Калуга;
• Александр Маврин – город Рязань;
• Владимир Ермаков – город Рязань;
• Алексей Бугров – город Воронеж.
Северо-Западный федеральный округ представят:
• Андрей Чижов – город Санкт-Петербург;
• Василий Платонов – город Санкт-Петербург;
• Марина Фёдорова– город Великий Новгород;
• Сергей Никитин – город Великие Луки;
• Владимир Богданов– город Великие Луки;
• Екатерина Ларикова – город Великие Луки;
• Евгений Кравченко – город Великие Луки.
Приволжский федеральный округ представят:
• Наталия Иванова – город Кунгур;
• Эмиль Гилаев – город Елабуга (Республика Татарстан);
• Михаил Томуров – город Йошкар-Ола (Республика Марий-Эл);
• Сергей Лукоянов – Нижегородская область;
Армению представит:
• Наири Барсегян – Армения, город Ереван.
Великие Луки считаются крупным центром российского воздухоплавания, с благоприятными условиями для полета, где спортсмены могут в полной мере проявить свои способности, умения и профессионализм.
Напомним, что Псковское агентство информации – официальный информационный партнёр XXVI чемпионата России по воздухоплавательному спорту, который пройдёт в Великих Луках с 11 по 17 июня. С программой мероприятия можно ознакомиться здесь.
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