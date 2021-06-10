Посмотреть на солнечное затмение смогут псковичи на парковке «Империала»

10:44, 10 июня 2021, ПАИ

Посмотреть на солнечное затмение смогут псковичи на парковке «Империала», сообщили Псковскому агентству информации в Клубе любителей астрономии Псковской области.

«Приглашаем всех примерно с 13 до 14 часов на парковку к «Империалу». Там будет как минимум пара телескопов и будем пытаться наблюдать солнечное затмение», - говорится в одном из постов в группе.

10 июня произойдет самое лучшее солнечное затмение по условиям видимости в России в ближайшие 9 лет.

«Затмение начнется в Северной Америке и закончится на нашем Дальнем Востоке. На территории России будут видны частные фазы затмения - от 0,01 в Комсомольске-на-Амуре до 0,91 в городе Певек на Чукотке. Из Москвы будут наблюдаться только частные фазы этого затмения с максимумом в 14:26 мск. В этот момент Луна закроет Солнце на 16%, это 0,26 диаметра Солнца. На нынешней территории России кольцеобразные солнечные затмения не происходили более 50 лет», - отметили в Московском планетарии.

В Роскосмосе уточнили, что 10 июня 2021 года затмение Солнца будет видно из России с 14:22 мск до 14:29 мск. Максимальная продолжительность кольцеобразной фазы составит 3 минуты 52 секунды.

«В 14:00 мск кольцеобразное затмение будет наблюдаться на Северном полюсе Земли на высоте 23°. После Северного полюса полоса кольцеобразной фазы пройдет по Восточно-Сибирскому морю, включая Новосибирские острова, и вступит на материковую территорию России на северо-востоке Республики Саха (Якутия). Центр полосы вступит на побережье вблизи устья реки Индигирка (поселки Чокурдах, Табор). В этих районах кольцеобразное затмение с фазой 0,94 продлится 3 минуты 37 секунд при высоте Солнца над горизонтом 8°, максимальная фаза наступит в 14:25 мск. Область видимости кольцеобразной фазы охватит Колымскую низменность и восточные склоны хребта Черского», - пояснили в космическом ведомстве.

Во всех этих районах кольцеобразная фаза будет видна невысоко над горизонтом в вечернее время. Затмение на Земле закончится в 14:33 мск на заходе Солнца чуть севернее Магадана, сообщает сайт Роскосмоса.