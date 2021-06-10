В Псковской области действует горячая линия «Антиконтрафакт»

10:50, 10 июня 2021, ПАИ

С 10 июня Псковская область подключена к горячей линии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции «Антиконтрафакт». Единый федеральный номер горячей линии: 8-800-333-51-12. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Основными целями горячей линии являются: содействие государственным органам исполнительной власти, в сферу которых входит противодействие незаконному обороту промышленной продукции, контрольным и правоохранительным органам в работе по противодействию незаконному обороту промышленной продукции; информационная и методическая помощь в своевременном выявлении и пресечении возможных нарушений в сфере незаконного оборота промышленной продукции; предоставление права и возможности любому физическому и юридическому лицу направить сообщение по вопросам защиты своих прав и законных интересов; обеспечение оперативного приема, регистрации и рассмотрения сообщений от заявителей.

Горячая линия «Антиконтрафакт» будет способствовать повышению эффективности объединения усилий государства, бизнеса и граждан в создании действенного механизма общественного контроля за незаконным оборотом промышленной продукции. Горячая линия «Антиконтрафакт» является удобным сервисом с единым федеральным номером для обращений организаций и граждан по любым вопросам незаконного оборота продукции на территории всей страны.

С 15 февраля 2021 года горячая линия начала работать круглосуточно в восьми регионах страны: республиках Адыгея, Дагестан, Башкортостан, Смоленской, Омской, Свердловской, Мурманской областях и Приморском крае. С апреля 2021 года к горячей линии «Антиконтрафакт» подключены еще 25 регионов. К сентябрю горячая линия будет работать на всей территории Российской Федерации.