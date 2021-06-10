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Общество

Баллонная почта будет работать на встрече воздухоплавателей в Великих Луках

С 9 по 16 июня 2021 года клиенты отделений «Почты России» города Великие Луки смогут отправить корреспонденцию с пометкой «Баллонная почта». Почтовые отправления будут ежедневно передаваться пилоту аэростата «Почты России», участвующему в 26-м чемпионате России по воздухоплавательному спорту. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФПС Псковской области.

В сопровождении сотрудника «Почты России» часть своего необычного пути корреспонденция проделает на почтовом аэростате. В роли баллон-почтмейстера выступит директор УФПС Псковской области Дарья Цилина.

«Почта России» рада принять участие в таком интересном, по-настоящему летнем мероприятии, подняв в воздух отправления. Приглашаю наших клиентов воспользоваться услугой «Баллонной почты». Уверена, побывав на высоте, ваше отправление с особым штемпелем доставит получателю особенное эстетическое удовольствие», - отметила директор УФПС Псковской области Дарья Цилина.

На каждое отправление «баллонной почты» будет нанесен оттиск специального штемпеля встречи воздухоплавателей и штамп с указанием названия аэростата, фамилии баллон-почтмейстера и пилота, времени старта и приземления, а также максимальной высоты, достигнутой за время полета.

Почтовые отправления для отправки посредством «баллонной почты» будут приниматься на протяжении всего времени проведения Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках.

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