Петербурженку госпитализировали после ДТП с трактором в Дедовичском районе

11:51, 10 июня 2021, ПАИ

Водителя иномарки госпитализировали после ДТП с трактором МТЗ-82 в Дедовичском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госавтоинспекции Псковской области.

ДТП произошло 10 июня на 29-м км автодороги Порхов - Успенье в Дедовичском районе. По предварительной информации, 55-летний тракторист на МТЗ-82 поворачивал налево и подал сигнал поворота. В этот момент идущий позади VW Tiguan под управлением жительницы Санкт-Петерурга начал обгон, что и привело к аварии.

В результате ДТП госпитализирована 34-летняя водитель VW Tiguan. Транспортные средства получили технические повреждения.