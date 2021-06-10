Петербурженку госпитализировали после ДТП с трактором в Дедовичском районе
Водителя иномарки госпитализировали после ДТП с трактором МТЗ-82 в Дедовичском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госавтоинспекции Псковской области.
ДТП произошло 10 июня на 29-м км автодороги Порхов - Успенье в Дедовичском районе. По предварительной информации, 55-летний тракторист на МТЗ-82 поворачивал налево и подал сигнал поворота. В этот момент идущий позади VW Tiguan под управлением жительницы Санкт-Петерурга начал обгон, что и привело к аварии.
В результате ДТП госпитализирована 34-летняя водитель VW Tiguan. Транспортные средства получили технические повреждения.
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