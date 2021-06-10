Псковичей с семьями ждут на выставке «Александр Невский в изобразительном искусстве» в Печорах
7 июня при Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре продолжает работать выставка «Александр Невский в изобразительном искусстве», приуроченная к 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
На выставке представлены 34 картины двадцати художников из 30 городов России. Выставку подготовили Министерство культуры России и Патриарший совет по культуре.
Бесплатные экскурсии по экспозиции по субботам и воскресеньям проходят в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, сбор в фойе музея. 6+
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Псковичей с семьями ждут на выставке «Александр Невский в изобразительном искусстве» в Печорах
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