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Экономика

Строительство лесоперерабатывающего предприятия запущено в Псковском районе

Первый этап инвестиционного проекта «Строительство лесоперерабатывающего предприятия полного цикла» запущен в деревне Спасовщина Псковского района. Как сообщает официальный Telegram-канал Псковской области, в церемонии запуска строительства предприятия принял участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Нам очень важно, чтобы в таких населённых пунктах появлялись предприятия, появлялись рабочие места, это будет давать возможность людям оставаться, получать достойную заработную плату», – отметил губернатора.

В рамках инвестиционного проекта будет реализовано три этапа. В ходе реализации 1-го этапа (строительство завода в деревне Спасовщина) инвестировано в проект порядка 1,5 млрд рублей, создано 120 новых рабочих мест.

С учётом реализации трёх этапов проекта планируемый объем инвестиций составит более 4,5 млрд рублей. При этом самая маленькая зарплата на предприятии будет выше средней по области, уточняется в Telegram-канале.

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