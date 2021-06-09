Строительство лесоперерабатывающего предприятия запущено в Псковском районе

12:31, 10 июня 2021, ПАИ

Первый этап инвестиционного проекта «Строительство лесоперерабатывающего предприятия полного цикла» запущен в деревне Спасовщина Псковского района. Как сообщает официальный Telegram-канал Псковской области, в церемонии запуска строительства предприятия принял участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Нам очень важно, чтобы в таких населённых пунктах появлялись предприятия, появлялись рабочие места, это будет давать возможность людям оставаться, получать достойную заработную плату», – отметил губернатора.

В рамках инвестиционного проекта будет реализовано три этапа. В ходе реализации 1-го этапа (строительство завода в деревне Спасовщина) инвестировано в проект порядка 1,5 млрд рублей, создано 120 новых рабочих мест.

С учётом реализации трёх этапов проекта планируемый объем инвестиций составит более 4,5 млрд рублей. При этом самая маленькая зарплата на предприятии будет выше средней по области, уточняется в Telegram-канале.