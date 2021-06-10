Треть населения Псковской области – пенсионеры

12:31, 10 июня 2021, ПАИ

В Псковской области треть населения, 210 из 620 тысяч человек, являются пенсионерами. 45 тысяч человек — предпенсионного возраста. Об этом рассказала сенатор Российской Федерации, представитель от исполнительного органа власти Псковской области Елена Бибикова на круглом столе на тему «Повышение продолжительности, уровня и качества жизни людей старшего поколения. Реализация второго этапа Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года», который проходит 10 июня в администрации Псковской области.

По словам Бибиковой, к 2030 году доля граждан старшего возраста в России увеличится до 29% и составит 43,7 млн человек. Она заявила, что повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет является приоритетным направлением в стране.

Кроме того, Елена Бибикова отметила, что активно реализуется в регионе программа по активному долголетию, региональное отделение Союза пенсионеров России принимает в нем активное участие, они проводят широкий круг мероприятий.

Елена Бибикова также напомнила, что в 2019 году Университет серебряного возраста в Псковской области получил в 2018-2019 годах 3 млн рублей, еще три — в 2020 году. Кроме того, ожидается реализация проекта «Нетлет» до сентября текущего года.

«Значительная часть жителей Псковской области является пенсионерами и предпенсионерами, важно приобщать их к здоровому образу жизни», - сказала Бибикова.