Sports.Ru и видеосервис Wink предлагают вспомнить лучшее футбольное лето

12:35, 10 июня 2021, ПАИ

Студия United от Sports.ru выпустила документальный фильм «Евро-2008. Лучшее лето нашей жизни». Лента доступна эксклюзивно в видеосервисе Wink с 8 июня.

Фильм рассказывает про путь сборной России к бронзе чемпионата Европы 2008 года. В четвертьфинале наши обыграли главных фаворитов турнира — Голландию, подарив бессонную, но такую радостную ночь всей стране. Главными героями фильма стали игроки и тренеры той команды — Андрей Аршавин, Сергей Семак, Сергей Игнашевич, Константин Зырянов, Дмитрий Сычев, Александр Бородюк, Игорь Корнеев и многие другие.

Режиссер фильма — Солтан Сунгатуллин, известный хитовыми роликами для футбольного клуба «Рубин». Шоураннер ленты — журналист Sports.ru Александр Дорский. Также в творческую группу вошли оператор Руслан Косенко и члены видеокоманды United Олег Халиулин, Антон Хнкоян, Александр Аксенов и Максим Воеводин.

«Сторителлинг — это ДНК Sports.ru, поэтому мы планируем и дальше искать классные сюжеты, выходящие за периметр футбольного поля и меняющие устоявшееся мнение. До конца 2022 года мы собираемся выпустить 10 новых тайтлов, от отдельных историй типа золотого поколения «Зенита», взявшего кубок УЕФА, до сериала-антологии российского спорта. Производство документального кино — уже полноценный стрим внутри компании, который с каждым днем становится все больше, с выделенной командой, инвестициями и стратегией. Наша долгосрочная цель — доминирующая доля на рынке спортивного контента любых форматов, и видео — безусловный драйвер к ее достижению. Фильм о Евро-2008 для нас первый, что-то получилось не совсем так, как мы планировали, поэтому если вы продюсер, режиссер, сценарист, менеджер и хотите, а может, уже умеете делать круче — приходите к нам работать», — комментирует коммерческий директор Sports.ru Евгений Коврин.

«Думаю, все, даже не футбольные болельщики, помнят выступление нашей сборной на Евро-2008. Помнят бурю эмоций, общую гордость, бессонную ночь, кавалькады гудящих автомобилей с флагами России, которые никого не раздражали. Фильм «Евро-2008. Лучшее лето нашей жизни» возвращает нас к этому событию, позволяет посмотреть на него изнутри звездной сборной. Очень хочется надеяться, что в нашей жизни будут еще такие объединяющие всех события и новые победы российского спорта», — сказал директор по контентной политике «Ростелекома» Александр Косарим.

Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 400 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента на любой вкус (60 000 позиций). Wink доступен на экранах домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфоне или планшете (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбуке и компьютере (на видеопортале wink.rt.ru). Также в сервисе представлены аудиокниги, караоке, облачные игры.

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,5 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,8 млн пользователей, из них свыше 6,2 млн — IPTV.

Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 46,6 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (Net Promoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.