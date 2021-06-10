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Общество

Три общественных пространства привели в порядок в псковском микрорайоне Овсище

Три общественных пространства благоустроены в округе №12 ( микрорайон Овсище) по программе «Формирование комфортной городской среды», рассказал в эфире одной из радиостанций депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

«После того как в 2017 году возникла программа «Формирование комфортной городской среды», у нас появилась возможность ремонтировать дворовые территории и общественные пространства. И мы активно включились в работу», - отметил депутат.

Из заявленных жителями четырех пространств благоустроены три: дорога и тротуар к школе на улице Чудской и улице Алехина, 20; парк на улице Технической, 14; тротуар на Чудской и через мост Александра Невского.

«Так как в нашем округе сейчас строятся дома, приспособленные для маломобильных групп, у нас достаточно много инвалидов-колясочников, пути движения для них принципиальны, поэтому необходимо было благоустроить территорию с учетом такого передвижения», - сообщил Григорий Стороненков.

В 2020 году завершилось рейтинговое голосование, в котором одержал победу парк Гагарина. «Уже в этом году с участием жителей был разработан проект, к концу июня будут разыграны контракты на начало благоустройства парка. Надеюсь, что жители останутся довольны конечным результатом», - подытожил депутат.

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