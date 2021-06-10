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Общество

Александр Котов: Для государства важно обеспечить достойный уровень и качество жизни пожилых граждан

«Отношение общества, государства к старшему поколению является показателем его благополучия, долг человека — забота о родителях, так и для государства должно быть — обеспечение достойного уровня и качества жизни пожилых людей», - сказал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов на круглом столе на тему «Повышение продолжительности, уровня и качества жизни людей старшего поколения. Реализация второго этапа Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года», который проходит 10 июня в администрации Псковской области.

По словам Котова, до начала 2016 года в законодательстве Псковской области предусматривались льготы и преимущества для пожилых граждан, но стратегия подразумевает системный, комплекс подход, который способствует повышению качеств жизни старшего поколения.

«Мы работаем, чтобы вносить корректировки в областные законы. Были приняты несколько законов в виде расширения категории получателей выплат», - сказал Александр Котов, добавив, что от уплаты транспортного налога освобождены участники Великой Отечественной войны, инвалиды I и II групп.

Спикер регионального парламента также заявил, что забота государства о пожилых людях — важный комплекс мероприятий, это касается не только старшего поколения. Граждане, по его словам, осознают, на какую поддержку можно им рассчитывать в будущем, от этого зависит уверенность в следующем дне.

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