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Общество

Не проводить медицинские манипуляции 10 июня рекомендует астролог

Фото pixabay.com

Не принимать никаких важных решений, фильтровать, очень внимательно относиться ко всей поступающей информации, по возможности перенести какие-то важные встречи, обойтись без медицинских манипуляций советует сегодня, в день солнечного затмения, колумнист ПАИ Наталья Баранова.

События, произошедшие в период коридора затмений, который проходит с 26 мая по 10 июня, являются фатальными, то есть на которые человек повлиять может только в наименьшей степени, отмечает астролог и также рекомендует обратить внимание на события, которые с вами происходят.

«Если с вами происходят какие-то плохие события — это показывает проблемы вашей личной эволюции, потому что затмение еще на северном узле, а северный узел всегда показывает направление развития, поэтому неудачи или странные события, которые ваше внимание привлекли, говорят о том, что вы куда-то идете не туда, корректируйте свой путь», - отметила астролог.

По словам Натальи Барановой, сегодняшнее затмение находится на оси Близнецы—Стрелец, которая вообще является осью информации, и оно находится в квадрате к Нептуну. Нептун в свою очередь — это планета, символизирующая иллюзии, обманы, искажения, поэтому сегодня нужно быть очень внимательным к поступающей информации, потому что могут быть ее очень серьезные искажения.

Сегодня крайне неудачный день для важных проектов и серьезных важных начинаний», - говорит астролог.

Кроме того Наталья Баранова отметила, что сегодня возможно обострение среди религиозных фанатиков, так как Стрелец и Нептун связан с религией и затмение может также повлиять на неуравновешенных людей при условии, что затмение задевает планеты и знаки в вашем гороскопе.

«Серьезной корреляции нет между затмением и неадекватными людьми, всегда нужно учитывать, какое именно затмение, оно всегда происходит в каких-то знаках, делает аспекты к каким-то планетам», - уверена астролог.

В день солнечного затмения астролог также не рекомендует поддаваться эмоциям. Подробнее о коридоре затмений читайте здесь.

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