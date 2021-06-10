Можно ли будет 10 июня в Пскове рассмотреть затмение с помощью подручных средств

13:55, 10 июня 2021, ПАИ

О подручных средствах, с помощью которых можно рассмотреть затмение, рассказал любитель астрономии, пскович Владимир Колпаков, сообщает «Комсомольская правда в Пскове».

Колпаков поделился, что если вы не планируете смотреть на затмение долго, то может помочь компакт- или DVD-диск, на котором нет изображений или наклеек, затрудняющих обзор, а также можно использовать дискету.

«Но это все позволит посмотреть на затмение совсем чуть-чуть. Увидеть затмение можно даже через маску сварщика. Если есть время, можно поискать специальный солнечный фильтр. Однако рентгеновский снимок тут не поможет», - поделился Владимир Колпаков.

Через подручные средства подолгу смотреть нельзя, поэтому сегодня на парковке у ТЦ «Империал» соберутся желающие посмотреть на затмение через телескопы.