Три легковушки столкнулись на Советской Армии в Пскове
Три легковушки столкнулись на улице Советской Армии в Пскове, передает корреспондент Псковского агентства информации.
ДТП произошло 10 июня у дома №54 на улице Советской Армии. Столкнулись ехавшие по одной полосе автомобили ВАЗ-2114, Lada Kalina и Opel.
По предварительной информации, участники ДТП от госпитализации отказались. На месте происшествия работают врачи скорой медицинской помощи, сотрудники ДПС и АСС.
Движение на данном участке автодороги затруднено.
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